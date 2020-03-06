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Güncel

O anlar saniye saniye kaydedildi! Erkek arkadaşını sokak ortasında darp etti

Antalya'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca adam polise sığındı.

IHA06 Mart 2020 Cuma 12:30 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:30

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü. Sebebi bilinmeyen tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın, daha sonra erkeğe önce tokat sonra yumruk attı.

SANDALYELER HAVADA UÇTU

Erkeğin geri çekilmesi üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüldü.

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