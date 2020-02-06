O anları anlattı: Aynur biz düştük

AA 06.02.2020 14:43 - Güncelleme: 06.02.2020 14:43

Kazanın ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralıların yakınlarını bilgilendirmek amacıyla hastanede kriz bilgilendirme alanı oluşturuldu.

Kriz bilgilendirme alanındaki yetkililer, hasta yakınlarına yaralıların son durumuna ilişkin bilgi veriyor.

Kazada yaralanan 42 yaşındaki Burak Ulus'un annesi Ümran Ulus, Küçükkuyu'da yaşadığını, olayı gelini Aynur Ulus'dan haber aldığının söyledi.

İş dolayısıyla İzmir'e giden oğlunun eşini kaza sonrasında arayıp, "Aynur biz düştük." dediğini anlatan Ulus, "Onun haberini verdi, gece bindik, sabah buradaydık. Suratında yarası var. Elmacık kemiği kırık, kaşının üstünde yarık var, yanağında, dizinde var." dedi.

Kaza anına ilişkin bilgisi olmadığını belirten Ulus, "Uçaktan sanıyorum yarım saat sonra çıkarıldı. Kendisi çıkamamış, uçak tepe taklak durmuş. Yanında arkadaşı varmış, onunda ayakları havadaymış, Burak'ın da. Kemerini açmış, 'Çıkmak istedim ama baktım çok yatanlar vardı yerde üstlerine basıp çıkmam gerekiyordu. Onun için bekledim.' dedi. Ekipler tarafından çıkartılmayı beklemiş." ifadelerini kullandı.

Ulus, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Erhan Sönmez de annesi Hüsniye Sönmez ile kız kardeşleri Fatma Şimşek ve Nejla Karakuş'un tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Olayı tesadüfen öğrendiklerini aktaran Sönmez, "Öğrendikten sonra hastaneye geldik. Olay yerinde uçağı bekleyen akrabalarımız vardı, onlar almaya gitti. Biz de hastanelere dağıldık. Hepsinin durumu da çok şükür iyi. Annem ameliyatta, diğerlerinde kesikler var. Annemin yüzüne plastik cerrahi müdahale ediyor. Belinde de sanırım bir takım sorunlar var." diye konuştu.

- "UÇAKTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKMIŞ"



Kazada yaralanıp tedavisinin ardından bugün taburcu edilen 24 yaşındaki Ceren Balçın'ın akrabası Mahmut Topal, uçağın düşme görüntülerini televizyonda izlerken yeğeninin de uçakta olduğunu telefondan öğrendiğini söyledi.

Balçın'ın yakınlarından haberi alması üzerine hastaneye geldiğini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Gece uyuyamadı ama iyi. Çıktı, yürüyebiliyor. Anlattığına göre uçaktan kendi imkanlarıyla çıkmış uçağın kanadına basarak, birisi yardım etmiş. Ambulansa 'Beni de alın.' demiş, çünkü İstanbul'u tam bilmediği için kalacak yeri yoktu."

Hastanede yeğeni Deniz Görentaş ve baldızını Ayşegül Görentaş'ı bekleyen Zülküf Yaşar Yoğurtçu ise normalde İzmir'de ikamet ettiklerini, olayı öğrenince İstanbul'a geldiğini dile getirdi.

Görentaş ile kızının şu an yaralı olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü aktaran Yoğurtçu, "Olayı televizyondan öğrendik. Onlarla irtibat kuramadık. Sonradan öğrenip geldik. Kendileriyle konuşmadık." dedi.