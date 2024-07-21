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O anları Varank paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol sahasında ter attı. Maç sonrası TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank o anların fotoğrafını paylaştı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 13:52 - Güncelleme:
O anları Varank paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oynadıkları basketbol maçının ardından fotoğraf paylaştı.

AK Parti Bursa Milletvekili Varank'ın sosyal medya hesabından "Maç sonrası özçekim" notuyla paylaştığı fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ile Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin basketbol sahasındaki fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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