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O anların görüntüsü ortaya çıktı! Ölümden koşarak kurtuldular

Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısının bir kısmında meydana gelen çökme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binadan kopan parçaların hareket halindeki otomobilin üzerine düştüğü, o sırada orada bulunan 2 kişinin koşarak son anda kurtulduğu görülüyor.

IHA7 Nisan 2022 Perşembe 13:45 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:45
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Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Muvakkit Sokak üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, vakfa ait olduğu öğrenilen 2 katlı metruk binanın çatısının bir kısmı çökmüş, çatının çökmesiyle binanın yan duvarları ise yolda geçen otomobilin üzerine devrilmişti. Otomobil sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtulmuş, çatısı çöken binada bir kişinin yaşadığı ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde incelemelerde bulunmuş, polis ekipleri de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri almıştı. Binanın çevresi güvenlik bariyerleri ile kapatılırken, sabah saatlerinde belediye ekipleri de gelerek binada çalışma yapmıştı.

DÜŞEN PARÇALARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Facianın eşiğinden dönülen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutunun sardığı, binadan kopan parçaların araçların üzerine düştüğü görülüyor. Çökme sırasında orada bulunan 2 kişinin ise son anda koşarak beton yığınının altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçların hasar gördüğü öğrenilirken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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