O depremzedenin trafik cezası iptal edildi

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, Hatay'da yaşayan bir kişi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası aracıyla Bursa'ya gittiği sırada trafik polislerince durduruldu.

Yapılan sorguda muayene süresinin dolduğu anlaşılan aracın sürücüsüne, idari para cezası uygulandı. 27 Şubat 2023 tarihli trafik cezası tutanağı sürücüye, 24 Mayıs 2024'te tebliğ edildi.

Cezanın iptali için KDK'den yardım talebinde bulunan sürücü başvurusunda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresinin, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar dondurulduğunu belirtti.

Sürücü, araç muayenesini nisan 2023'te yaptırdığını anlattı.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözümü için Emniyet Genel Müdürlüğüyle (EGM) temasa geçti.

EGM'den gönderilen cevapta, araç sahibinin yerleşim yerinin OHAL ilan edilen şehirlerden olduğunun tespit edildiği ifade edilerek, ceza tutanağının iptal edildiği bildirildi.