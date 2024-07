O geceyi yeniden yaşayarak anlattı: ''Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk'' dedi

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesinde düzenlenen darbe girişimi esnasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaş da yaralanarak gazi olmuştu. Darbecilerin saldırısı sonucu Atatürk Havalimanı'nda yaralanan Ahmet Onay, hain darbe girişimi sırasında yaşananları 8 yıl sonra adeta yeniden yaşayarak anlattı. Hafıza kazınan o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaşan Onay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece havalimanına geldiğinde neler yaşandığını da aktardı.

"15 TEMMUZ, 2'NCİ İSTİKLAL MÜCADELESİ'Nİ VERDİĞİMİZ GÜNDÜR"

Terör örgütünün darbe girişimine halkın sokaklara dökülerek karşı durmasını 2'inci bir İstiklal Mücadelesi olarak niteleyen Ahmet Onay, "15 Temmuz bir milletin yeniden doğuşu, bir milletin yeniden dirilişi, 2'nci bir İstiklal Mücadelesi verdiği bir gündür. O gece biliyorsunuz ki Türkiye'de iki irade vardı. Biri tankların önüne yatanlar, demokrasi uğruna, inandığı lider uğruna ölüme giden milyonlar. Bir de bu tankların içindekileri savunanlar. Tankları milletin üzerine sürenleri kollayanlar. Bu iki irade arasında amansız bir mücadele oldu. Ama 24 saat dolmadan bu millet evladına, liderine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıktı. Onun uğrunda ay yıldızlı bayrağın altında ölebileceğini tüm dünyaya bir demokrasi dersi vererek göstermiş oldu" dedi.

"ÖLÜM ANINDA LİDERİMLE BULUŞTUM. ALNIMDAN ÖPTÜ 'BİZE EĞİLMEK YAKIŞMAZ OĞLUM, AYAĞA KALK' DEDİ"

Yaralı bir haldeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gelerek alnından öptüğü anları anlatan Onay, "Naçizane ufakta olsa yaralanmak bize de nasip oldu. Şehitlik nasip değilmiş. Daha yaşayacağımız günler verdiğimiz mücadeleler varmış. 8 yıl oldu. O günden bugüne çok mücadeleler verdik. Önümüzde çok uzun yıllar var. Belki bu mücadeleler vereceğimiz diğer mücadelelerin yanında hiçbir şey olarak göreceğiz uzun yıllar sonra. İnandığımız davada o gece Türkiye'nin de tarihine not düşecek bir an yaşadık. O inanılmaz bir andı. Hayal olan bir an gerçekleşmiş oldu. Ölebilirdim ama nasip olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyordum. Hala da seviyorum. Şartsız, koşulsuz seveceğiz. Bir gencin hayaline ulaşması ne demek bunu herkes çok iyi bilir. Ölüm anında buluşmuş oldum liderimle. Yaralandığımda yanıma getirdiler. Eğildi ve alnımdan öptü. 8 yıl sonra tabii bunları daha oturaklı düşünerek, 'vay be bunları yaşamışım' diyor insan. 'Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk' dedi. O anda gücüm yoktu kalkamadım ama şu an da dimdik ayaktayız ve yanındayız. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ona olan inancımız azalmadı. Onun da tabiriyle 'durmak yok yola devam' sonuna kadar onunla beraberiz. Böyle bir şey bugün tekrar yaşanacak olsa, daha farklı bir şekilde mücadelenin ne olduğunu şimdi daha farklı gösteririz. Hem içerideki dışarıdaki alçaklara hem tüm dünyaya" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDEN SONRA SOKAKLAR HINCAHINÇ KALABALIKTI"

O dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın televizyonda 'Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz' söylemi üzerine Atatürk Havalimanına doğru yola çıktığını ifade eden Ahmet Onay, "Biz sokağa çıktığımızda henüz yayına bağlanıp milletimizi sokaklara davet etmemişti. Atatürk Havalimanı'nda devlet konuk evinin önünde o ana tanıklık ettik. Evde Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz demesinden hemen sonra yola koyulduk. Yeşilköy sahilinden Atatürk Havalimanı'na ulaştık. Sanırım ilk gidenlerdendik. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın emrinden sonra zaten sokaklar savaş alanıydı deyim yerindeyse hıncahınç kalabalıktı. Biz ilk gidenlerden olduğumuz için çabucak görev yerimizde bilmeden hazır bulunduk. Malum olay yaşanmış oldu" şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYA TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNİ VE LİDERİNİ GÖRDÜ"

Türk milletinin iradesini ve liderini tüm dünyanın gördüğünü ifade eden Onay, "Havalimanı 15 Temmuz'un seyrini değiştiren alanlardan bir tanesiydi. Mücadele orada çok farklı yaşandı ama tabii hiçbir yerdeki mücadele küçümsenemez. Her yer liderine, vatanına tam gaz destek çıktı. Kan döktü millet. Fakat Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanı'nda olduğu için orada atmosfer daha farklıydı. Bu alçak ve namussuzların, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin hedefindeki liderimiz oradaydı. Orada 'inmeden önce konuşma yapacak' dediler. Düşünebiliyor musunuz havada F-16'lar uçuyor ve oraya gelecek, milletine seslenecek. Böyle bir yürek böyle bir irade inanılmazdı. Bunlar gerçekten yaşandı. Tüm dünya gördü Türk milletini ve Türk milletinin liderini. Hamdolsun milletimiz sağlam iradesiyle tüm dünyaya bir mesaj vererek, namussuzlara cuntacılara alçaklara dur dedi. Liderine yani Recep Tayyip Erdoğan'a ben inanıyorum, güveniyorum ve onun yolunda ölümse ölüm dedi" dedi.