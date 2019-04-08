O ilde belediye personeli, vatandaşları yöresel kıyafetle karşılıyor
Kütahya'da vatandaşlar, belediyeye gelişlerinde yöresel kıyafetli görevli personeller tarafından karşılanıyor.
- İHA
MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, seçim sürecinde hemşehrilerine söz vermiş olduğu projeler arasında yer alan 'Açık Kapı Belediyeciliği' projesi kapsamında, vatandaşlar belediyeye gelişlerinde yöresel giyimli, görevli personeller tarafından karşılıyor.
Belediye Başkan adaylığı sürecinde seçim çalışmalarında açık kapı belediyeciliği, katılımcı yönetim, şeffaf ve sosyal belediyecilik, mahallinde hizmet ve buluşmayı sağlayacaklarını belirten Işık, hemşehrilerine söz vermiş olduğu projelerin icraatlarına başladı.
Başkan Alim Işık’ın 'Açık Kapı Belediyeciliği' projesi çerçevesinde Kütahya Belediyesi gelen vatandaşları, Belediye Hizmet Binası girişinde karşılanıyor ve çeşitli ikramlarda bulunuyorlar.
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