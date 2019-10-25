O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaştığı son depremler listesi verilerine göre Karabük Yeşilköy - Yenice'de merkez üslü yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde ve ardından yine aynı bölgede 2.4 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu depremin ardından merkez üssü Akdeniz olan ve 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede aralıklı olarak ufak şiddetlerde sarsıntılar peş peşe gelmeye devam ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİNE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Karabük - Yeşilköy - Yenice'de yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde bir depreme meydana geldi. Öte yandan bir diğer deprem ise Muğla'da 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Karabük Yeşilköy Yenice'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde, bir diğer deprem ise Akdeniz'de 4.6 şiddetinde meydana geldi. Deprem Muğla İlinde de hissedildi. İşte AFAD son depremler listesine göre detaylar...

Karabük'te 3.2 - Akdeniz'de 4.2 şiddetinde meydana gelen depremlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan detayları şöyle

AKDENİZ DEPREMİ

KARABÜK DEPREMİ