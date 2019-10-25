22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7684
  • 6,409
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

Karabük'ün Yenice ilçesinde çeşitli en büyüğü 3,2 şiddetinde 8 ayrı deprem meydana geldi. Karabük Yeşilköy - Yenice olan depremin ardından şiddetli bir deprem de Akdeniz'de meydana geldi 4.6 şiddetindeki bu deprem Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Şiddetli sarsıntıyla vatandaşlar panik yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin sürekli olarak güncelleyerek kamuoyu ile paylaştığı son depremler listesi verilerine göre Karabük Yeşilköy - Yenice'de merkez üslü yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde ve ardından yine aynı bölgede 2.4 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu depremin ardından merkez üssü Akdeniz olan ve 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Muğla ve çevre illerde de hissedildi. Son dakika deprem haberinin ardından bölgede aralıklı olarak ufak şiddetlerde sarsıntılar peş peşe gelmeye devam ediyor.
 
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİNE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI...
 
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Karabük - Yeşilköy - Yenice'de yerin 7.3 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde bir depreme meydana geldi. Öte yandan bir diğer deprem ise Muğla'da 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
 
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE GÖRE DEPREMİN DETAYLARI...
 
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Karabük Yeşilköy Yenice'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde, bir diğer deprem ise Akdeniz'de 4.6 şiddetinde meydana geldi. Deprem Muğla İlinde de hissedildi. İşte AFAD son depremler listesine göre detaylar...
 
Karabük'te 3.2 - Akdeniz'de 4.2 şiddetinde meydana gelen depremlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan detayları şöyle
 
AKDENİZ DEPREMİ
 
 
KARABÜK DEPREMİ
 
 

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Komşu kırmızı alarm'da! Büyük gösteriye saatler kala...

Komşu kırmızı alarm'da! Büyük gösteriye saatler kala...

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

O ilimizde korkutan deprem! Ardı ardına sallandılar

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA