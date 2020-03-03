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O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Aydın'ın Söke ilçesinde 2012 yılından 2014 yılına kadar yaşı küçük bir çocuğun istismar edilmesine ilişkin açılan kamu davasında istismarcılara 109 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası çıktı. Kararın onanmasının ardından Söke polisi izini kaybettirmeye çalışan zanlıları tek tek saklandıkları yerden toplayıp cezaevine teslim etti.

IHA03 Mart 2020 Salı 18:24 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:24

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında bir ihbarı değerlendiren devlet görevlileri Söke ilçesinde bir çocuğun cinsel istismara uğradığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, olaya adı karışan 6 kişiyi yakalayıp adalete teslim etti. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava sonuçlandı. Mahkeme tarafından sanıklara verilen 109 yıl 8 ay 21 gün ceza onanınca Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ile 6 zanlı değişik adreslerden alınarak cezaevine teslim edildi.

İstismarcılardan K.C.’ye 36 yıl, İ.U.’ya 21 yıl, F.E.’ye 18 yıl, S.A.’ya 18 yıl 1 ay 21 gün, F.İ.’ye 16 yıl, H.B.’ye 12 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Polis tarafından adliyeye getirilen ve hükümleri yüzlerine okunan zanlılar Söke Cezaevine teslim edildi.

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