O öğretim görevlisi  kamudan atıldı

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu’nun bugünkü toplantısında, MAKÜ’den iletilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden 14 taciz iddiası görüşüldü. Medyaya yansıyan MAKÜ’deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelendi, ilgili kişinin sözlü savunması alındı. Toplantıda, MAKÜ’deki öğretim görevlisine yönelik, üniversitenin Kurul’a yaptığı ‘kamu görevinden çıkarma’ teklifi uygun bulundu.