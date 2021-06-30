O restoran yıkılacak! İskele de kaçak çıktı

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cafer Mahiroğlu'nun CHP genel başkan yardımcılarıyla açılışını yaptığı kaçak restoranın 27 Mayıs'ta mühürlenerek durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, yapının, yapılaşmanın mümkün olmadığı, ikinci derecede sit alanında inşaa edildiği vurgulandı. Drone ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde söz konusu yeni yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Aynı noktada daha önce bulunan eski yapının ilgilisi tarafından yıkıldığı, yapı kayıt belgesinin iptal edildiği ve yeni yapının kıyıda ve ilk 50 metrede kaldığı tespit edilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiş ve hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca iskele için de izin alınmadığı tespit edilmiş, iskelenin yıkımı için de harekete geçilmiştir" ifadelerine yer verildi.