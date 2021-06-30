O restoran yıkılacak! İskele de kaçak çıktı

30 Haziran 2021 Çarşamba 08:05 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 08:05

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cafer Mahiroğlu'nun CHP genel başkan yardımcılarıyla açılışını yaptığı kaçak restoranın 27 Mayıs'ta mühürlenerek durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, yapının, yapılaşmanın mümkün olmadığı, ikinci derecede sit alanında inşaa edildiği vurgulandı. Drone ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde söz konusu yeni yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Aynı noktada daha önce bulunan eski yapının ilgilisi tarafından yıkıldığı, yapı kayıt belgesinin iptal edildiği ve yeni yapının kıyıda ve ilk 50 metrede kaldığı tespit edilmiştir" denildi.

İSKELE DE KAÇAK

Açıklamada, "Yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiş ve hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca iskele için de izin alınmadığı tespit edilmiş, iskelenin yıkımı için de harekete geçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tepki çeken olay! CHP'liler kaçak restoranı hep birlikte açtı

CHP'liler suspus! Kaçak restoran için harekete geçildi