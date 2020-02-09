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O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nerelidir? Ferat Üngür Gel Gör Beni Aşk Neyledi performası izle!

O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi ile O Ses'te mücadele eden isimler bu akşam yeniden sahneye çıkarak canlı yayında şampiyonluk için mücadele edecekler. Bu akşam sahnede geçen yılın birincisi Ferat Üngür'de yer alacak. Ferat Üngür Gel Gör Beni Aşk Neyledi performası ile hafızalara kazınmıştı. Murat Boz'un yarışmacılarından Ferat Üngür, O Ses Türkiye finalinde 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' şarkısıyla sahnedeki performansı ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatmıştı. Bu gecede sahnedeki yerini alan O Ses Türkiye Ferat Üngür hakkında araştırmalar hız kazandı. O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. Ferat Üngür Gel Gör Beni Aşk Neyledi performası izleme linki de burada..

09.02.2020  17:01 - Güncelleme: 09.02.2020  17:01

TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor. Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Bu akşam sahnede geçen yılın birincisi Ferat Üngür'de yer alacak. Ferat Üngür Gel Gör Beni Aşk Neyledi performası ile hafızalara kazınmıştı. Bu gecede sahnedeki yerini alan O Ses Türkiye Ferat Üngür hakkında araştırmalar hız kazandı. O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. Ferat Üngür Gel Gör Beni Aşk Neyledi performası izleme linki de haberimizin içerisinde yer alıyor.

O SES TÜRKİYE FERAT ÜNGÜR KİMDİR, NERELİDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'e benzetiliyor.

FERAT ÜNGÜR GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ PERFORMASI İZLE!

FERAT ÜNGÜR 'GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ' PERFORMANSI İÇİN TIKLAYINIZ

Murat Boz'un yarışmacılarından Ferat Üngür, O Ses Türkiye finalinde 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' şarkısıyla sahnede performansını sergiledi. Bu performansı ile hafızalara kazınan Ferat Üngür bu akşam da O Ses Türkiye sahnesinde.. 

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