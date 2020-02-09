09.02.2020 16:26 - Güncelleme: 09.02.2020 16:26

O Ses Türkiye Taylan Bayri kimdir? Taylan Bayri kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi bu akşam saat 20:00'da ekranlara gelecek. Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Canlı yayınlanacak olan "10 Yılın En İyi Sesi" izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bu akşam sahne de olacak isimlerden biri de Taylan Bayri.. O Ses Türkiye Taylan Bayri kimdir? Taylan Bayri kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Taylan Bayri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

O SES TÜRKİYE TAYLAN BAYRİ KİMDİR?

Taylan Buğra Bayri, Samsun’da dünyaya gelmiştir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Bayri, henüz 6 yaşındayken Türk Sanat Müziği söylemeye ve 10 yaşında yerel konserlere katılmaya başlamıştır.

Küçük yaşlarda verdiği bir röportajda doktor olmak istediğini ve müzikle mesleğinin ardından ilgilenmek istediğini dile getiren Taylan Bayri, yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirmek için O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve Hadise’nin takımına dahil olmuştur.

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Taylan Bayri ‘Yandım’ şarkısını seslendirmiş ve tüm jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.