İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7791
  • EURO
    11,3156
  • ALTIN
    573.98
  • BIST100
    1624.42
Güncel

O terörist İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırının faili terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

DHA10 Kasım 2021 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:19
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2016 yılında Siirt'te polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen terörist F.Ş.E.'nin İstanbul'a geldiğini tespit etti. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Ş.E., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.

Terörist F.Ş.E.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 'hırsızlık' suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu bildirildi. Teröristin, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.