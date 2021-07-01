O Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi

AA 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:56 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:56

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi Merve Akman adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

