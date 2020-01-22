İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5876
  • ALTIN
    295.258
  • BIST100
    123556
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuaz giyindi
Güncel

İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuaz giyindi

İSTANBUL Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri, üniformaların üzerine ön kısmında 'Türkiye' yazılı, turkuaz renkli özel tasarım yelekleriyle hizmet vermeye başladı.

DHA22.01.2020  09:42 - Güncelleme: 22.01.2020  09:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, pasaport polislerinin kıyafetlerinde geçen ay değişikliğe gitmişti. Turkuaz yelekleri, ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda görevli pasaport polisleri giymişti. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda da pasaport polisleri üniformalarının üzerine giydikleri yeni yelekler ile görevlerine başladı. İstanbul Havalimanı'ndaki yaklaşık 600 pasaport polisi, 278 gidiş-geliş bankosunda üzerinde 'Türkiye' yazılı yeleklerle yolculara hizmet veriyor. Ayrıca yeni kıyafetlerde, sınır kapılarında vurulan pasaport damgası temalı 'görev yeri kol arması' bulunuyor. Öte yandan Esenboğa Havalimanı'nda ilk etapta kullanılan turkuaz renkli kıyafetlerin ön kısmında yazan ve tartışma konusu olan 'Turkey' yazısı ise yapılan değişiklikle 'Türkiye' oldu.

Usta Eller Masalı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!
FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

FETÖ'de iç savaş: Üçe bölündüler!

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı
Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi
Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Türkiye'ye dil uzattı, ağzının payını kendi halkı verdi

Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor
Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.