O vakıf sabıkalı çıktı

24 Temmuz 2021 Cumartesi 08:51 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 08:51

Akşam Gazetesi, ABD merkezli Chrest Foundation'ın ardından, Türkiye'de yabancı fonlarla desteklenen medya kuruluşlarını araştırdı. Fonlayan kuruluşlar hangi proje kapsamında hangi medya kurumlarına ne kadar ödeme yapıldığını açıklarken, Türkiye'de bu fonlardan yararlanan medya kurumları ve STK'ların çoğu kimden ne kadar para aldığını okurları ve destekçileri ile paylaşmıyor.

NORVEÇ'TEN 23 MİLYON TL

AB merkezli Avrupa Demokrasi için Bağış Vakfı'nın (European Endowment for Democracy - EED) Türkiye'de fonladığı kuruluşlar arasında, Chrest'ten 476 bin dolar alan Medyascope ve bazı dergiler bulunuyor. EED'nin sayfasında, desteklenen gruplar 'Sivil toplum örgütleri, bağımsız medya platformları, demokratik siyasi sistem için çalışan gazeteciler" olarak sıralanıyor, ancak daha fazla kurum ve kişi ismi ile yardım miktarları gibi ayrıntılar verilmiyor. Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın hibe verdikleri arasında ise yine Medyascope, Serbestiyet gibi medya kuruluşlarının yanı sıra bazı STK'lar ve sendikalar da bulunuyor. 20 kuruluşa yapılan fonlamanın toplamı 23 milyon Norveç kronuna (yaklaşık 23 milyon lira) ulaşıyor.

ABD merkezli Ulusal Demokrasi İçin Bağış Vakfı da, Türkiye'de Medyascope, Duvar English, Serbestiyet ve P24'ü fonluyor. Türkiye'ye yapılan fonlama, 2020 rakamlarına göre 2 milyon 568 bin dolar (Yaklaşık 22 milyon TL).

SİTELERİNDE İSİM YOK

AB tarafından kaynak sağlanan Alman Heinrich Böll Vakfı da, 2019 seçimlerinden önce Medyascope ile 'Kürt Gençliği' başlıklı bir proje çalışması gerçekleştirmiş. Vakfın açıklamasına göre, muhabirlerin tüm ödemeleriyle projenin giderleri AB fonlarından karşılandı.

Bu ve benzeri fonlardan yararlanan ve kendilerini 'bağımsız medya siteleri' olarak tanıtan medya kuruluşları, hangi kurumlardan, hangi projeler için ne kadar fon aldıklarını okurlarıyla paylaşmıyorlar.

Bu kurumların sitelerinde, son günlerdeki tartışmalara rağmen bu açıklamaların yapılmaması dikkat çekiyor.

Medyascope, sitesinde kimsenin kolayca bulamayacağı, hatta 'gizlediği' bir yerde destekçilerini açıklıyor. Başka kurumlarca da fonlanmasına rağmen sadece Chrest Vakfı, Avrupa Demokrasi İçin Bağış Vakfı, Heinrich Böll ve SİDA'yı gösteriyor, diğer kurumların adına yer vermiyor.

BIANET DESTEĞİ AÇIKLIYOR

Yabancı fonla yayın yapan Bianet ise, diğer medya organlarına göre, destekçilerinden aldığı paralarla ilgili biraz daha ayrıntılı bilgiler yayınlıyor. Bianet, bağlı bulunduğu IPS İletişim Vakfı'nın İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) desteğiyle yayın yaptığı bilgisini duyururken, bazı projeler ve ödeneklerine ilişkin rakamları da yayınlıyor.

O VAKIF SABIKALI ÇIKTI

Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un fon aldığı 'Chrest Foundation'ın PKK dağ kadrosunu da finanse ettiği ortaya çıktı. 2012'de MASAK'ın hazırladığı rapora göre Chest Vakfı, Global Fund Children ve Ashoka General gibi kuruluşların Diyarbakır'da PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Umut Işığı Kadın Kooperatifi' adlı kuruluşa yüklü miktarda para aktardığı tespit edildi. MASAK tarafından hazırlanan raporunun MİT, emniyet ve savcılığa gönderildiği öğrenildi.