Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, obezite ile mücadele kapsamında 30 Obezite Merkezi açılacak.

Sağlık alanına ilişkin birçok reform ve yeniliğin yer aldığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre bağımlılık ile etkin mücadele amacıyla sigara bırakma polikliniği sayısı 473'ten 485'e çıkarılacak ve davranışsal bağımlılıklara yönelik farkındalık faaliyetleri kapsamında, 500 bin öğrenci ve 100 bin aileye ulaşılacak.

İZCİ Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi'nin uygulamaya konulması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık artırılacak. Koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında 1 milyon öğrenciye diş macunu-fırçası seti dağıtılacak ve flor vernik uygulanması yapılacak.

Sağlıklı beslenme kültürünün yaygınlaştırılması için okullarda kantin logosu uygulaması başlatılacak ve bu kapsamda ilgili paydaşlarla iş birliğine gidilecek.

Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı düzenlenecek

Gereksiz antibiyotik kullanımının önlenebilmesi için farkındalık çalışması yapılacak, eşdeğer ilaç ve milli tıbbi cihaz kullanımının teşviki amacıyla kamuoyu bilinçlendirilecek.

Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı düzenlenecek. Ayrıca, bağımlılık tedavisi sunan 2 adet ayakta tedavi merkezi, bir rehabilitasyon merkezi (BAHAR Kliniği) ve bir anne-bebek ünitesi açılacak.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında klinik araştırma sayısının arttırılması amacıyla 10 yeni klinik çalışma başlatılacak ve kamu sağlık tesisleri bünyesinde yeni 10 ünite yetkilendirilecek.

Uluslararası hastalara sağlık hizmeti veren çağrı merkezinin mevcut kapasitesi, yüzde 100 artırılarak 20 bin çağrıya yükseltilecek.

Hastaya en yakın tetkik yerinin tespiti için ruhsatlandırılan 1058 adet tıbbi laboratuvarda yapılan testlerin, "Bu test nerede yapılıyor?" sistemiyle kayıt altına alınması sağlanacak.

Obezite ile mücadele için 30 Obezite Merkezi açılacak.

Öte yandan, 10 ilde sağlık yöneticilerine yönelik kurumsal davranış ve sağlık iletişimi eğitimi verilecek.

"Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 11 bin 145 yatağa çıkarılacak"

Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde ileri rehabilitasyon hizmeti sunan 300 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon (FTR) Hastanesi açılacak.

Ankara ve İstanbul'da 2 multidisipliner tedavi ve referans merkezi kurulacak.

Evde sağlık hizmetlerinde ulaşılan hasta sayısı 100 bin artırılarak 1 milyon 300 bine çıkartılacak. Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki yatak sayısı 4 bin 500'den 4 bin 600'e çıkartılacak.

Anne dostu hastane sayısı 43'ten 50'ye çıkartılacak ve 1 adet kalp merkezi açılacak.

Erişkin yoğun bakım yatak sayısı 200 artırılarak 11 bin 145 yatağa çıkarılacak.

Yapımı devam eden 9 hastane, 1 ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete açılacak.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevularda, mevcut durumda yüzde 25 olan devamsızlık, en az yüzde 5 oranında azaltılacak.

Engelli kişilerin engelli raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları engellilik durumunu gösterir raporlarının, elektronik ortama taşınması (e-Engelli Raporu) sağlanacak.

Hekimlerin kendi aralarında vaka paylaşımı yapabilmesini sağlayacak EKİM (Entegre Kurumsal İşlem Merkezi) Portal Bileşeni oluşturulacak.

"e-Triaj Projesi"nin planlama çalışmaları ve satın alma süreci tamamlanacak

Bakanlığın sağlık tesislerinde üretilen görüntü ve raporların elektronik ortamda kontrol edilmesi sağlanacak.

Teletıp Projesi'ne gelen verilerde kayıt ve eşleşme kontrolü yapılarak, eşleşmeyen veya kaydı olmayan cihazlardan çekilen görüntülerin bedellerinin MEDULA Sistemi'nde faturalanmasının engellenmesi sağlanacak.

Ayrıca, e-Triaj Projesi'nin planlama çalışmaları ve satın alma süreci tamamlanacak.

Seviye 6 dijital hastane sayısı 10 adet artırılacak.

Kanser kayıtçılığı, elektronik ortama taşınacak ve bu alanda ICD-O standardı kullanılacak.

Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetinde görev alan 9443 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personelinin ve ekipmanlarının uluslararası akreditasyonunun sağlanması, hizmetin sunumunda kullanılacak donanımların nitelik ve niceliğinin artırılması sağlanacak.

Öte yandan, 800 adet kara ambulans alımı ve dağıtımı tamamlanacak.

Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda personel ve ekipman güvenliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla, araç ön kabin kamera sistemi, hasta bilekliği ve tablet kullanımı hayata geçirilecek.

İlkyardımcı sayısının 40 bin, OED (otomatik eksternal defibrilator) kullanım yetki belgesi sahibi kişi sayısının 180 artırılması sağlanacak.

50 ilaç daha yerelleşme kapsamına alınacak

Sağlık hizmetlerinde Mükemmeliyet Merkezlerine yönelik mevzuat ve altyapı çalışmaları tamamlanacak.

İlaç, aşı ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmalarına devam edilecek ve 50 ilaç daha yerelleşme kapsamına alınacak.

Türkiye-Sudan Ortak Hastane İşletim süreci yenilenecek.

Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı tıbbi cihazların yüzde 30'unun tekil takibi sağlanacak.

Ayrıca, e-Devlet'te kamudan vatandaşa, özel sektöre, kamuya (G2C,G2B,G2G) sunulacak hizmetlerin gerçekleşme oranı ortalaması yüzde 98'e yükseltilecek.

Öte yandan, 65 ilde 321 sağlık tesisi açılacak, 35 ilde 91 tesisin temeli atılacak.