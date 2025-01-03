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Obruğun genişleme anı kaydedildi

Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

AA3 Ocak 2025 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Obruğun genişleme anı kaydedildi
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Sürüsünü araziye götüren Veysel Kaplan, Akıncılar Mahallesi'ndeki merada 50 metre çapı ve 7 metre derinliği ölçülen obruğu fark ederek, durumu yetkililere bildirdi.

İncelemenin ardından obruk çevresinde tedbir alındı.

Kaplan, AA muhabirine, yoğun sis olmasına rağmen obruk oluşan yerde bir toz bulutu fark ettiğini söyledi.

Şiddetli gürültüyle çökmenin olduğunu anlatan Kaplan, ihbarda bulunduğunu, obruğun genişleme anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini dile getirdi.

Yeni oluşan obruğun yanında 5 metre çapında ve 2 metre derinlikte eski bir obruğun daha olduğu görüldü.

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