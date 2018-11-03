Askeri uzmanlar: Obüs bataryaları sınırın ötesine kurulacak

Fırat'ın doğusuna Türk topçularının ateş altına alması, Türkiye'nin bölgedeki kararlılığını göstermesinin yanı sıra, Suriye'de sahnesinde yeni bir dönemin de açıldığının işareti oldu.

Suriye'de terör devletine asla izin vermeyeceğini ilk günden bu yana en üst perdeden ilan eden Türkiye, Fırat’ın doğusundaki Zor Mağar ile Tel Abyad, ve Aynel Arab'taki terör unsurlarını vurdu. İki farklı etapta gerçekleşen operasyonlarda obüsler kullanıldı. Atışlarda ilk belirlemelere göre 10 terörist öldürüldü.

Yumuşatma faaliyetleri başladı

Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, düzenlenen operasyonun hedefleri ve muhtemel sonuçlarını yenisafak.com'a değerlendirdi.

Atılan adımların bir nevi "Olası operasyon öncesi yumuşatma faaliyetlerinin başlaması" olarak değerlendirebileceğine dikkati çeken Turan, "PKK'nın güncel tepkisinin ölçülmesi, ABD'nin vereceği yanıt ve PKK'nın moral ve motivasyonunun azaltılması gibi unsurları da bu kapsamda sayabiliriz" dedi.

Tepkiler not ediliyor

Aynı ve farklı koordinatlarda, aynı ve farklı ağırlıkta vuruşlar yapıldığına değinen Turan, şöyle devam etti:

"Böylece karşı tepkinin tip ve süreleri de karargahtaki merkezde askeri uzmanlarca analiz ediliyor."

"Yapılan tüm atışların bu kapsamda kendi içinde bir sebep-sonuç ilişkisi var. TSK bu atışların ardından, sahadaki değişimleri de gözlüyor ve tüm bunlar not ediliyor. Alandaki değişiklikler için MİT ile de koordineli bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz."