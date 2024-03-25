CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' her gün yeni bir skandal söylemi ortaya çıkarıyor. 'Kent Uzlaşısı' sonrası bir skandal açıklama da geçtiğimiz günlerde CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'den geldi.

Erdem; seçim çalışması sırasında girdiği kahvede terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı aklamaya yönelik ifadeler kullandı. Erdem'in, kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'yı yok etmeye hazırlanırken, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler" şeklinde konuşması da dikkat çekti.

"ÖCALAN HAİN DEĞİL, SİZ BANA GÜVENİN"

CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, girdiği bir kahvehanede terör örgütü PKK'yı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı meşrulaştırmak için konuşma yaptı. Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı." dedi. Bebek katili Öcalan'ı korumak için skandal sözlerini sürdüren Erdem, "Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." dedi.

İFADE VERECEK

Sabah'ın haberine göre, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şükrü Erdem'in: "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil" sözleri hakkında resen soruşturma başlatıldı. Erdem'in suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği ve yarın soruşturma kapsamında Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne gelerek ifade vereceği öğrenildi.

CHP adayından küstah sözler! "Öcalan hain değil"