İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2024 Pazartesi / 16 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1179
  • EURO
    34,7801
  • ALTIN
    2236.6
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Öcalan hain değil'' diyen CHP adayı Şükrü Erdem için harekete geçildi
Güncel

''Öcalan hain değil'' diyen CHP adayı Şükrü Erdem için harekete geçildi

DEM Parti ile 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, 'Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil' şeklinde ifadeler kullanmıştı. Skandal sözler üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Sabah25 Mart 2024 Pazartesi 07:40 - Güncelleme:
''Öcalan hain değil'' diyen CHP adayı Şükrü Erdem için harekete geçildi
ABONE OL

CHP ile DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' her gün yeni bir skandal söylemi ortaya çıkarıyor. 'Kent Uzlaşısı' sonrası bir skandal açıklama da geçtiğimiz günlerde CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'den geldi.

Erdem; seçim çalışması sırasında girdiği kahvede terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı aklamaya yönelik ifadeler kullandı. Erdem'in, kahraman Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'yı yok etmeye hazırlanırken, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler" şeklinde konuşması da dikkat çekti.

"ÖCALAN HAİN DEĞİL, SİZ BANA GÜVENİN"

CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, girdiği bir kahvehanede terör örgütü PKK'yı ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı meşrulaştırmak için konuşma yaptı. Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı." dedi. Bebek katili Öcalan'ı korumak için skandal sözlerini sürdüren Erdem, "Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." dedi.

İFADE VERECEK

Sabah'ın haberine göre, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şükrü Erdem'in: "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil" sözleri hakkında resen soruşturma başlatıldı. Erdem'in suçu ve suçluyu övme suçunu işlediği ve yarın soruşturma kapsamında Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne gelerek ifade vereceği öğrenildi.

CHP adayından küstah sözler! "Öcalan hain değil"
  • Şükrü Erdem
  • soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.