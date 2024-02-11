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  • Oda kavgası CHP'yi karıştırdı! ''Şükran Kütükçü olayı bu kadar ileriye götürdü''
Güncel

Oda kavgası CHP'yi karıştırdı! ''Şükran Kütükçü olayı bu kadar ileriye götürdü''

CHP'de 'Protokol Müdiresi' Şükran Kütükçü'nün TBMM'de işgal ettiği odayı polis zoruyla terk etmek zorunda kalması partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu destekçileri Kütükçü'yü suçlayarak 'İş bu noktaya gelmeden de çözülebilirdi, olayı Şükran Hanım büyüttü.' yorumunu yaptı.

Yeni Şafak11 Şubat 2024 Pazar 08:33 - Güncelleme:
Oda kavgası CHP'yi karıştırdı! ''Şükran Kütükçü olayı bu kadar ileriye götürdü''
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CHP'nin "Protokol Müdiresi" Şükran Kütükçü'nün TBMM'de işgal ettiği odayı polis zoruyla terk etmek zorunda kalması partiyi karıştırdı. Kılıçdaroğlu destekçileri Kütükçü'yü suçlarken, işin şahsi mesele haline getirildiğine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özel ekibi arasındaki güç mücadelesinin yansımalarından sadece biri olan oda kavgası, Kılıçdaroğlu lehine sonuçlansa da parti içindeki kavga bitmedi. Özel'in resmi karşılığı olmayan bir unvan vererek özel kalemliğini yaptırdığı Şükran Kütükçü'nün işgalinin polis nezaretinde sonlandırılmasının ardından odasına geçen İdare Amiri Uğur Bayraktutan'a grup yönetiminin mesafeli olduğu belirtiliyor. Meclis'teki Özel destekçisi vekiller, TBMM Genel Sekreterliği'nin işe dahil edilmesini 'şık' bulmazken, Kılıçdaroğlu destekçileri ise, "İş bu noktaya gelmeden de çözülebilirdi ama Şükran Hanım olayı bu kadar ileriye götürdü" yorumunda bulundu.

Özgür Özel - Şükran Kütükçü

ŞAHSİ MESELESİ HALİNE GELDİ

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, oda kavgasının, Özgür Özel'in dışında Şükran Kütükçü'nün şahsi meselesi haline geldiğini belirtti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kaynaklar, "Şükran Hanım, Özel Kalem Müdürlüğü görevinden alınarak, "Grup Protokol Müdürlüğü" gibi Meclis'te karşılığı bulunmayan bir göreve getirildi. Ancak odasız kalmıştı. Bunun üzerine Şükran Kütükçü'ye Başarır'ın odası verildi. Fakat burada usulsüz bir adım atıldı. Kütükçü, TBMM Başdanışmanı kadrosunda ancak Grup Protokol Müdürü ilan edildi. Bu unvanını Meclis Tüzüğüne aykırı olduğu için kullanamadı. Odanın kapısında dört aydır levha asılı değildi" ifadelerini kullandı.

Uğur Bayraktutan

BAYRAKTUTAN MUHATAP BULAMADI

Edinilen bilgilere göre, Meclis'teki Özel destekçisi vekiller, TBMM Genel Sekreterliği'nin işe dahil edilmesini 'şık' bulmadı. Özel destekçilerinin, Bayraktutan'a bu sorunu genel merkezle konuşarak çözmesinin mümkün olacağını söylediği bildirildi. Ancak Bayraktutan'ın konuya ilişkin muhatap bulamadığı ve TBMM Genel Sekreterliği'ne başvurmak zorunda kaldığı belirtildi.

  • Şükran Kütükçü
  • Uğur Bayraktutan

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