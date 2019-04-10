14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6804
  • 6,394
  • 237.842
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Komşunuza ödemeli kargo geldi' yalanıyla dolandırıcılık yapıldı

Gaziantep'te kendisini kargo firması kuryesi olarak tanıttığı kişileri, 'komşularına ödemeli kargo getirdiğini' söyleyerek dolandıran şüpheli yakalandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep'te kendisini kargo firması kuryesi olarak tanıttığı kişileri, "komşularına ödemeli kargo getirdiğini" söyleyerek dolandıran zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "komşunuz evde yok, ödemeli kargo getirdim, kargoyu size vermemi istedi" diyerek vatandaşları dolandırdığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin dolandırdığı iki kişinin yaşadığı apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının S.İ. olduğunu belirledi. Zanlı, ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının elindeki kargo poşetiyle binaya geldiği ve apartman sakinlerini isimlerinin bulunduğu panodan belirlediği daireye gittikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Şişli´deki feci kaza! Saniye saniye görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk'tan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran şiir

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran şiir

'Halk seni FETÖ ve PKK'lıları belediyeye doldur diye seçmedi'

'Halk seni FETÖ ve PKK'lıları belediyeye doldur diye seçmedi'

Suça geçit vermeyen 'uçan polis' ve arkadaşına başarı belgesi

Suça geçit vermeyen 'uçan polis' ve arkadaşına başarı belgesi

Canlı yayındaki korkunç itirafın ardından yeni gelişme!

Canlı yayındaki korkunç itirafın ardından yeni gelişme!

Mahkemeden Koray Çalışkan hakkında flaş hapis kararı

Mahkemeden Koray Çalışkan hakkında flaş hapis kararı

'Ankesör' soruşturmasının detaylarını ilk kez anlattı

'Ankesör' soruşturmasının detaylarını ilk kez anlattı

Rusya'dan Türkiye'nin S-400 açıklamasına yanıt

Rusya'dan Türkiye'nin S-400 açıklamasına yanıt
 

POPÜLER HABERLER

'ABD´nin asıl derdi, S-400 değil'

'ABD´nin asıl derdi, S-400 değil'

Heyecan dorukta, uzayla ilgili hangi gizemli bilgi açıklanacak?

Heyecan dorukta, uzayla ilgili hangi gizemli bilgi açıklanacak?

Zifiri karanlıkta nefes kesen tatbikat

Zifiri karanlıkta nefes kesen tatbikat

Gerçekci ve 3 boyutlu sıradışı dövme örnekleri

Gerçekci ve 3 boyutlu sıradışı dövme örnekleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA