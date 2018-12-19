Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş: 2023 hedefleri için doğru milli tarım politikası gerekli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 Hedeflerini çok önemsediğini ifade eden Eriş, dünyanın önde gelen ülkelerinin öncelikli olarak iyi planlanmış bir tarım politikasına sahip olduğuna da dikkat çekti.

Rıfat Eriş, “ Biz ilk 10 ekonomiyi hedef alıyorsak, öncelikle tarımda devrim niteliğinde değişimler yapıp, artık ürettiğimiz her şeyi planlayabiliyor konuma gelmemiz gerekiyor. Ancak öncelikle bizim tarım politikamızın olması için tarımsal bilgiye ihtiyacımız var. Şöyle bir baktığımızda detaylı tarımsal bilgiye net olarak ulaşabildiğimizi düşünmüyorum. Ve bu noktada atılımlar yapıp bütün üretimlerimizi kayıt altına alıp ondan sonrada planlayabilme yeteneğine ulaşmamız gerekiyor. Daha sonraki aşamayı da eğitim olarak görüyorum. Yani biz gelecek nesilleri dürüst ahlaklı, aynı zamanda bu ülkenin değerlerine sahip çıkan, sosyal, birbirinin hakkına saygılı, üreten nesiller yetişmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Tarım politikasının yanı sıra iyi bir hukuk sisteminin de önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani hukuku sadece sorunlar, anlaşmazlıklar çıktığı anda değil sosyal çevreyi ve genel yaşantımızı düzenleyen kuralları daha net belirleyip daha standart yaşantılara ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Hukukta bu etik kurallar herkesi kapsamalı yani hukukta eşitlik ve adaletin olması gerektiğini düşünüyorum. Toplumda herkes tarafından uygulanan edep, görgü, saygı, hoşgörü içeren kurallar olması gerekiyor. Ancak bu sayede şikayet etmeyen ve bu ülkede yaşamaktan mutlu olan insanlar görebiliriz. Bu standartlara ulaştıktan sonra ise geriye ilim ve bilim ışığında çalışmak, üretmek global markalar oluşturup o markaları yönetmek kalıyor”