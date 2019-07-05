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Ödül koydukları teröriste yazı yazdırdılar

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 4 milyon dolar ödülle aradığı PKK elebaşı Cemil Bayık’a, Washington Post’ta makale yazdırılması, Batı’nın terörle mücadeledeki iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Bayık’ın yanı sıra Karayılan ve Duran Kalkan da ABD’nin sözde kara listesinde.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Adalet için Ödül’ programında, başına ödül konmuş teröristler listesinde aranan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, Washington Post’a makale yazdı. Batı’nın ikiyüzlülüğü ve PKK’ya olan desteği yine tescilledi. Programın internet sitesindeki bilgilere göre, ABD devleti Bayık’ın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere 4 milyon dolara kadar para ödülü vadediyor. Buna rağmen Amerikan gazetelerinin eli kanlı teröristlere sayfalarında yer açarak borazanlık yapması Batı’yı rahatsız etmezken ikiyüzlü çifte standartlarını da ortaya koydu. ABD’nin sözde başına ödül koyarak aradığı PKK’lılar, bu ülkenin gazeteleri ile kolaylıkla iletişime geçip kara propagandaları için destek bulabiliyor. Bayık’ın yanı sıra PKK’nın diğer elebaşlarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın da başına ödül konmuş durumda.

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