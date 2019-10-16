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Ödüllü fotoğraflar İstanbul’a geldi

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019’da ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi, 17 Ekim’de İstanbul’da açılacak.

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Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda bir ay süreyle gezilebilecek sergide, 2018 yılının önemli olaylarını içeren ödüllü fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yarışmada bu yıl “Yılın Fotoğrafı” ödülünü Filistinli foto muhabir Ahmad Gharabli’nin AFP için çektiği “İsrail-ABD-Filistin Çatışması” adlı fotoğraf kazandı. Haber ve spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya, 100’den fazla ülkeden yaklaşık 15 bin fotoğraf başvuru yaptı. Ödüllerin 10 farklı ülkeden 12 fotoğrafçıya verildiği yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) üstleniyor. Yarışmanın ikinci sergisi Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla yapılıyor. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.istanbulphotoawards.com web sayfasından ulaşılabiliyor.       

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