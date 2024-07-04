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GSÜ Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Yacı, ödülünü Gazzeli öğrencilere adadı

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Mehmet Hasan Yacı, ödülünü, üniversiteleri yıkılmış ve mezun olma şansları ellerinden alınmış Gazzeli arkadaşlarına ithaf etti.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 08:47 - Güncelleme:
GSÜ Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Yacı, ödülünü Gazzeli öğrencilere adadı
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GSÜ öğrencileri 2023-2024 Eğitim-Öğretim Mezuniyet Töreni'nde diplomalarını alırken, Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Mehmet Hasan Yacı da konuşma yaptı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2019 yılında mezun olan Yacı, üniversite sınavında da Türkiye 10'uncusu olarak GSÜ'yü tercih etti.

Üniversitedeki lisans eğitiminin ardından Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren Yacı, ödülünü Gazze'de soykırıma uğrayan öğrencilere adadı.

Yacı, hukuk sisteminde simgeleşmiş "Adalet Heykeli"ne değindiği konuşmasında, "Hukukçunun gözleri karar verirken bağlıdır, adaletsizlik vuku bulurken değil. Ben de bu görevimi bugün en azından sözlerimle hukuksuzluğa, haksızlığa karşı olduğumu haykırarak belirtmek ve yerine getirmek zorundayım. Gazze'de bir soykırım işleniyor." diye konuştu.

Yaklaşık 8 aydır yaşananlara dikkati çeken Yacı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın gözü önünde 7 Ekim'den bugüne yüz binlerce insan katledildi. Halen çoluk çocuk, kadın, sivil, gazeteci ve nice insan yeryüzündeki en gelişmiş silahlarla öldürülmeye devam ediyor. Soykırım tehlikesiyle karşı karşıya olan yüz binlerce Filistinli bir sayıdan ibaret değildir. 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Recep bir sayıdan daha fazlası. Yüz binler arasında bir sayı olması, onun üzerine tam 355 kere ateş açıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Uluslararası Adalet Divanının kararlarının ayaklar altına alınmasını, uluslararası hukuka, insanlığa dair, bildiğimiz bütün değerlerin, bütün normların hiçe sayılmasını reddediyorum. Bugün almış olduğum bu ödülü, üniversiteleri yıkılmış ve mezun olma şansları ellerinden alınmış Gazzeli arkadaşlarıma ithaf ediyorum."

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