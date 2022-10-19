İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2022 Çarşamba / 24 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,585
  • EURO
    18,3022
  • ALTIN
    983.87
  • BIST100
    3841.56
Güncel

Odun ve kömür depolama tesisinde yangın çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 07:10 - Güncelleme:
Odun ve kömür depolama tesisinde yangın çıktı
ABONE OL

Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki odun ve kömür depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kömürlerin bulunduğu yerden başlayan yangın kısa sürede büyüyerek odunların bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Tonlarca odun ve kömürün yandığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada aynı bölgede bir ay öncede yangın çıkmış, tonlarca odun ve kömür yanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.