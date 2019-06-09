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Odun yığınları ile birlikte yanarak öldü

Samsun'da bir kişi, evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunan odun yığınları üzerinde yanarak ölmüş olarak bulundu.

  • İHA
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Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı Çağlayan Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Murat Uçar (78) sabah uyandıklarında ailesi tarafında evde olmadığı fark edilince merak edilip aramaya çıkıldı. Evinin yakınındaki fındık bahçesinde odun yığınlarından dumanlar çıktığı fark eden yakınları, olay mahalline gidince Murat Uçar'ın yanmış cesedi ile karşılaştılar. Olay jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri yanan ateşe müdahale edip söndürdü. Murat Uçar'dan geriye ise kemikler kaldı. Uçar'ın her zaman boynunda taşıdığı muskası olay yerine yakın bir yerde çitte asılı halde bulundu. Uçar'ın odunlar ile birlikte kendini yakarak intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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