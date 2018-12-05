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Malatya'da odun yüklü kamyon yan yattı: 4 kişi yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde freni patlayan odun yüklü kamyon yan yattı 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan M. T. idaresindeki 02 HC 685 plakalı odun yüklü kamyon Erkenek Tüneli mevkiinde freninin patlaması sonucu yan yattı. Yaşanan kazada kamyon sürücüsü M. T. ile yolcular M. E., S. E. ve N. Ç. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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