Odun yüklü traktör evin bahçesine düştü: 1 ölü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evin bahçesine düşen odun yüklü traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Mevlüt Yılmaz'ın kullandığı odun yüklü traktör, Gündoğan Mahallesi'nde bir evin bahçesine düştü.
Kazada, sürücü Yılmaz hayatını kaybetti.
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