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Ofise kumar baskını: 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi

Manisa'da bir ofiste, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

DHA09 Şubat 2021 Salı 17:34 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 17:34
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Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan ofiste, A.A.'nın (40) kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ofise yapılan baskında, 4 kişi kumar oynarken yakalanırken, iskambil kağıtları ile isim ve puan yazılı listeler ele geçirildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalan, aralarında kumar oynatan A.A.'nın da bulunduğu 5 kişiye, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi. A.A.'nın daha önce de ev ve inşaatlarda kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi.

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