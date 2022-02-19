Ofisinde öldürülmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

AA 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:16 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:17

Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

Olayın ardından hastaneye gelen Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Arslan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Olayla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Öte yandan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesinde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Gazeteci Güngör Arslan'ın yaralandığı ve 112 Acil Servis görevlileri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Basın mensubu Güngör Arslan'a yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada ise Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, saldırının kınandığı ifade edildi.

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Valilikten yapılan açıklamada, ateşli silahla yaralanan Arslan'ın kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili R.Ö'nün suç aleti tabancayla emniyet birimlerince yakalandığı aktarılan açıklamada, "Bu menfur saldırının aydınlatılması, şahıs ve olayla ilgili muhtemel bağlantıların tespit edilmesi için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Gazeteci Güngör Arslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KOCAELİ'DE GAZETECİ GÜNGÖR ARSLAN'IN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Arslan'ın İzmit ilçesinde saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili şüpheli R.Ö'nün suç aleti tabancayla yakalandığı belirtilen açıklamada, saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.