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Ofisteki tartışmada silahlar konuştu

İzmit'te bir iş merkezindeki ofiste O.Ö., kavga ettiği T.B.'yi tabanca ile vurarak yaralandı.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:36
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Olay, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Sabri Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Bir iş merkezinin 2'nci katındaki ofiste O.Ö ile T.B. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında O.Ö., yanındaki tabanca ile T.B.'ye bir el ateş etti. Kalçasından yaralanan T.B. kanlar içerisinde yere yığıldı.

İş merkezindeki kişilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.B. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan O.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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