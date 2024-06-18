Oğlu 25 yıl sonra ''şehit'' sayılan anne, mahalleliye yemek dağıttı

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1999'da vefat ettikten sonra, Çumra ilçesinde defnedilen tankçı er Ferit Vurucu'nun şehit olarak görülmediğini tespit etti.

Vurucu'nun Dinek Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki annesi Leyla Vurucu ile irtibata geçen görevliler, gerekli bilgilerin alınmasının ardından resmi makamlarla irtibata geçti.

İlgili makamlarla yapılan resmi yazışmaların ardından, Ferit Vurucu, 25 yıl sonra "şehit" sayıldı.

- ŞEHİT ANNESİ OLMASI TESELLİ OLDU



Yıllar sonra oğlunun şehit olduğu haberiyle müjdelenen anne Leyla Vurucu, AA muhabirine, oğlunun nöbet tuttuğu sırada silah kazası nedeniyle vefat ettiğini bildiklerini söyledi.

Evladının acısının yüreğinden ve aklından hiç çıkmadığını vurgulayan Vurucu, yıllar sonra yapılan incelemede oğlunun şehit sayıldığını, kendisine maaş bağlandığını kaydetti.

Bazı işlemler için Konya'ya gittiğini anlatan Vurucu, "Yetkililer beni çağırdı, 'Senin oğlun şehit, sen şehit annesi oldun' dediler. Bu bana büyük bir teselli oldu." dedi.

- "OĞLUM ŞEHİT OLMUŞ, NE MUTLU BANA"



Vurucu, artık mutlu ve bir şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum şehit sayılınca bana yatırılan tazminat parasıyla mahalleliye yemek verdim. Herkesi çağırdım. Onun düğününü yapamamıştım, bu yemekle kendimi onun düğününü yapmış saydım. Oğlumun cenazesi, yine bir Kurban Bayramı'nın arefe günü kabre konulmuştu. Ben de bayram vesilesiyle yine herkesin köye toplanmasını bekleyip, yemek vermek için bugünü seçtim. Oğlum şehit olmuş, ne mutlu bana."