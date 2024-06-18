İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2024 Salı / 12 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6479
  • EURO
    35,0027
  • ALTIN
    2425.82
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oğlu 25 yıl sonra ''şehit'' sayılan anne, mahalleliye yemek dağıttı
Güncel

Oğlu 25 yıl sonra ''şehit'' sayılan anne, mahalleliye yemek dağıttı

Ağrı'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu vefat eden oğlu 25 yıl sonra 'şehit' sayılan kadın, yaşadığı gururu yemek ikram ederek mahalleliyle paylaştı.

AA18 Haziran 2024 Salı 12:18 - Güncelleme:
Oğlu 25 yıl sonra ''şehit'' sayılan anne, mahalleliye yemek dağıttı
ABONE OL

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1999'da vefat ettikten sonra, Çumra ilçesinde defnedilen tankçı er Ferit Vurucu'nun şehit olarak görülmediğini tespit etti.

Vurucu'nun Dinek Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki annesi Leyla Vurucu ile irtibata geçen görevliler, gerekli bilgilerin alınmasının ardından resmi makamlarla irtibata geçti.

İlgili makamlarla yapılan resmi yazışmaların ardından, Ferit Vurucu, 25 yıl sonra "şehit" sayıldı.

- ŞEHİT ANNESİ OLMASI TESELLİ OLDU

Yıllar sonra oğlunun şehit olduğu haberiyle müjdelenen anne Leyla Vurucu, AA muhabirine, oğlunun nöbet tuttuğu sırada silah kazası nedeniyle vefat ettiğini bildiklerini söyledi.

Evladının acısının yüreğinden ve aklından hiç çıkmadığını vurgulayan Vurucu, yıllar sonra yapılan incelemede oğlunun şehit sayıldığını, kendisine maaş bağlandığını kaydetti.

Bazı işlemler için Konya'ya gittiğini anlatan Vurucu, "Yetkililer beni çağırdı, 'Senin oğlun şehit, sen şehit annesi oldun' dediler. Bu bana büyük bir teselli oldu." dedi.

- "OĞLUM ŞEHİT OLMUŞ, NE MUTLU BANA"

Vurucu, artık mutlu ve bir şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum şehit sayılınca bana yatırılan tazminat parasıyla mahalleliye yemek verdim. Herkesi çağırdım. Onun düğününü yapamamıştım, bu yemekle kendimi onun düğününü yapmış saydım. Oğlumun cenazesi, yine bir Kurban Bayramı'nın arefe günü kabre konulmuştu. Ben de bayram vesilesiyle yine herkesin köye toplanmasını bekleyip, yemek vermek için bugünü seçtim. Oğlum şehit olmuş, ne mutlu bana."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.