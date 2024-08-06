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  • Oğlu kanlar içinde yerde yatan babanın çaresizliği yürekleri dağladı
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Oğlu kanlar içinde yerde yatan babanın çaresizliği yürekleri dağladı

Aksaray'da motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki genç sürücü kanlar içinde yola savrulurken, olay yerine gelen babanın çaresizliği yürekleri dağladı. Yerde yatan oğlunu “Oğlum iyi mi?” diye polislere soran baba, oğlunun ambulansa bindirilmesinin ardından ambulansın arka kapısına çıkıp camdan çaresizce oğlunu izledi.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 07:24 - Güncelleme:
Oğlu kanlar içinde yerde yatan babanın çaresizliği yürekleri dağladı
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Kaza, gece yarısı Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Efor alt geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz bindiği 68 ACE 042 plakalı motosikletiyle trafiğe çıkan K.B. (15), bir süre seyrettikten sonra alt geçitte motorun sürüş hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletle birlikte yola savrulan genç sürücü yaklaşık 15 metre sürüklenerek durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kanlar içinde motosikletin yanına yığılırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine intikal eden polis ekipleri yolu hemen trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Hemen ardından olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yerde yatan sürücüye ilk müdahale yapıldığı esnada olayı haber alıp kaza yerine gelen babası, oğlunu kanlar içinde yerde görünce neye uğradığını şaşırdı.

Adeta şoka giren baba oğluna dokunmak istese de polis ve sağlık ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Yaralı oğlunun başında ne yapacağını şaşıran baba polislere dönüp "Oğlum iyi mi? Oğlum iyi mi?" diye defalarca sordu. İlk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan yaralı sürücüye ambulans içinde de müdahalede bulunuldu.

Ambulansın içindeki oğlunu merak eden baba bu kez de ambulansın arka kapısına çıkarak çaresizce camdan oğlunu izledi. Babanın çaresizliği adeta yürekleri dağladı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından kaza mahallinde detaylı inceleme yapılırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

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