Oğlu teslim olan Diyarbakır annesi Biçer: Bu zafer Türkiye'nin zaferidir

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:10

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi 696'ncı gününde sürüyor.

3 Eylül 2019'da HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa ile bugün buluşacak.

Oğlu ile buluşmadan, aldığı müjdeli haberi paylaşmak için HDP il binası önüne giden Biçer, ailelerle görüştü. Daha sonra kurban kesildi. Aileler Biçer'in 3 yıllık hasretin ardından oğluna kavuşacak olmasını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

- BAKAN DERYA YANIK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ayşegül Biçer ile telefonda görüşerek, sevincini paylaştı.

Bakan Yanık, Biçer'e, "Allah bir daha böyle kederler göstermesin. Bütün annelerin mücadelesi çok önemli ama sizin mücadeleniz, sizin ağır hastalığınıza, tehdit, baskıya rağmen kararlılıktan vazgeçmemiş olmanız önemli. Rabb'im inşallah şifa da verir. Evladınıza kavuştuğunuz gibi sağlığınıza kavuşursunuz. Çok çok geçmiş olsun, ben çok mutlu oldum. Diğer annelerimize de selamımızı iletin. Diğer bekleyen aileler de inşallah evlatlarına kavuşacaklar. Bu mücadele annelerin mücadelesi ve inşallah o melun terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacak." diye konuştu.

Biçer de teşekkür ederek, "Sayın Bakanım belki anneler mücadele etti ama Allah razı olsun devletim de dağlarda, kırsalda mücadele etti. Biz burada feryat ettik, onlar orada mücadele etti. Bu zafer Türkiye'nin zaferidir. Birlik ve beraberlik içinde kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP iyi bilsin ki; bu nöbet devam edecek. İlk gün de söylemiştik, tek bir evlat tek bir terörist kalmayana, Kandil tamamen çökünceye kadar bu mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yanık da, "İnşallah hep beraber o mücadeleyi veriyoruz. Başarıya zaten çok az kaldı. Hepimiz inşallah kökünü kurutacağız." dedi.

- "ZAFERE ULAŞTIK"

Anne Biçer gazetecilere, evladını geri kazandığını, zafere ulaştığını söyledi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Biçer, şöyle konuştu:

"Anneler isterse dağları delebilir, evlatlarını geri kazanabilir.' demiştim. Rabb'ime binlerce kez şükürler olsun ki; dağları deldim, evladımı kazandım. Bugün zaferlere ulaştık. Burada düğün coşkusu var. Bir an önce evladıma kavuşma heyecanı var. Allah'ın izni ile bugün evladıma kavuşup dolmasını yedireceğim. Benden dolma istemişti. Bu nöbet devam ediyor, sonuna kadar. Tüm anne ve babalara çağrımızdır. Lütfen gelin, hakkınızı isteyin. Çünkü hakkınızı istedikçe evlatlar dağdan iniyor. Allah'ın izniyle zafer anne ve babaların, zafer Türkiye'nin zaferidir."

