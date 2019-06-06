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'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'

Şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kahraman evladının kabrini ziyaret etti. Baba Sekin “Oğlumla bayramlaşmaya geldim” dedi. 

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İzmir Adliyesi’ne iki yıl önce PKK’lı teröristler tarafından düzenlenecek saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in acılı babası Mehmet Zeki Sekin, kahramanlığıyla tüm Türkiye’nin gönlünü fetheden oğlunun Elazığ’ın Baskil İlçesi Doğancık Köyü’ndeki kabrini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim okuyup dua eden baba Sekin, hüznün yanında şehit oğlunun kendisi için gurur vesilesi olduğunu söyledi. 

DAHA BÜYÜK GURUR OLAMAZ

Mehmet Zeki Sekin, “Benim Fethi’m her bayram baba ocağına gelir, bizi yalnız bırakmazdı. Bugün bayram, oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Kabri başında onunla bayramlaştım. Sadece ben değil Türkiye’nin her yerinden insanlar onunla bayramlaşmaya geliyor. Kabri başında onun için dua ediyorlar. Onun kahramanlığını, cesaretini, vatanseverliğini anlatıyorlar. Bir baba için bundan daha büyük bir gurur olamaz”  diye konuştu.

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