‘Oğlumu geri verin’

Diyarbakır Merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Akar Ailesi’nin oğlu Mehmet Akar, üç gün önce çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanının görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar’ın en son HDP İl Başkanlığı’ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı tespit edildi. 70 yaşındaki acılı anne Hacire Akar da önceki gün HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulmuş ve HDP İl Başkanlığı’na gelerek oturma eylemi başlatmıştı. Anne Akar, HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar getirilene kadar binadan çıkmayacağını belirterek başlattığı oturma eylemi dün ikinci gününe girdi.

20 GÜNE EVLENECEKTİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki beton zeminde sabahlayan Hacire Akar 20 gün sonra oğlunun düğününü yapacağını belirterek “Ciğerim için buradayım. HDP oğlumu kaçırdı. Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı. Ben oğlumu istiyorum. Yerde yoksa gökten de olsa getirecekler oğlumu. Ferhat ve Salih’imi kaçırdılar elimde bu damat olan oğlum kalmıştı. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım. Gelsin nişanlısı bekliyor. Gelsin 15 gün sonra düğünü var. Ne yemek yiyeceğim, ne su içeceğim. Onlardan çocuğumu istiyorum.

NEREDE İNSAN HAKKI

21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar’ın, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemini dün de sürdürdü. Kürtçe yaptığı konuşmada, dün başlattığı eylemi oğlu bulunana kadar sürdüreceğini söyleyen Anne Akar “Çocuğum yanımda olsaydı benim ne işim olacaktı burada? Kim ister ki çocuğu dağa kaçırılsın? Ciğerim yanıyor. Çocuğum HDP il binasına gelip bir daha çıkmadı” dedi.

HDP’LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığından çıkan bir partili, eylemi takip eden gazetecilere tepki gösterdi. “Gidin buradan, çekim yapmayın. Ne istiyorsunuz bizden?” diyen partili, bir gazetecinin “Sizden açıklama bekliyoruz” demesi üzerine “Neyin açıklamasını bekliyorsunuz. Bir kadın, bir anne işte burada oturmuş. Çekme diyorum, hadi gidin buradan” dedi ve ardından hakaret içeren ifadeler kullandı.