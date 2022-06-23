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Oğlunu bıçaklayan kişiyi öldürdü

İzmir'in Dikili ilçesinde bir baba, oğlunu bıçaklayan kişiyi tabancayla öldürdü.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
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İddiaya göre, dün akşam Çandarlı Mahallesi'nde Şaban Yılmaz ile aralarında husumet bulunan V.Y. tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Şaban Yılmaz, V.Y'yi bıçakla yaraladı.

Kavgayı haber alan baba R.Y, oğlunun yaralandığını görünce Şaban Yılmaz'a tabanca ile ateş etti. Şüpheli baba ile yaralı oğlu olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şaban Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve yaralı oğlu, jandarma tarafından yakalandı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen V.Y, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı R.Y. ise ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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