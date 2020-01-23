İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9295
  • EURO
    6,5828
  • ALTIN
    295.943
  • BIST100
    123319
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürmüştü! Müebbete çarptırıldı
Güncel

Oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürmüştü! Müebbete çarptırıldı

Başkentte, 'otoplasti (kepçe kulak)' ameliyatı olan 10 yaşındaki oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldüren anne müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA & DHA23.01.2020  14:41 - Güncelleme: 23.01.2020  14:41

Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nurhan Saraç ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaa verdiğini hatırlatarak, sanığa son savunması için söz verdi.

Sanık Saraç, oğlu Osman Saraç'ın Ankara Gazi Hastanesinde "kepçe kulak" ameliyatı olduktan sonra acılar çektiğini ve bunu sürekli kendisine anlattığını söyledi.

Oğlunun bu durumuna üzüldüğünü belirten Nurhan Saraç, "Oğlumu çok seviyordum. Hastanedeyken Osman, 'Anne, çok acı çekiyorum. Gel beraber dua okuyup ölelim' dedi. Ben olayı, ölünce cennete gidecek diye yaptım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olaydan sonra uzun süre akıl hastanesinde kaldığını ve akli melekelerinin tam olarak yerinde olmadığını iddia etti.

Müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini ve eşinden şiddet gördüğünü öne süren sanık avukatı, Nurhan Saraç'ın o dönemden sonra psikolojik destek aldığını öne sürdü.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık anneyi, çocuğunu "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Takdiri indirim uygulayan mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapse çevirdi.

Nurhan Saraç, 2015'te Gazi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'nde "otoplasti" ameliyatı olan oğlunu hastane tuvaletinde boğarak öldürmüş, olayın ardından gözaltına alınan kadın hakkında "alt soyu kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

TSK'nın gücüne güç katacak! TÜBİTAK geliştirdi, seri üretim için hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'
'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'

'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.