Oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis cezası

Olay, 8 Ekim 2018'de İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle tartıştıktan sonra alkollü şekilde babasının evine geldiği öne sürülen Çağlar Yıldırım, babasıyla tartışmaya başladı. İddiaya göre Nesim Yıldırım, ruhsatsız tabanca ile oğluna ateş açtı. Çağlar Yıldırım, vücuduna 4 kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyen Nesim Yıldırım olay yerine gelen cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nesim Yıldırım, savunmasında "Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Yaşamamın tek sebebi bakmakla yükümlü olduğum üç kadındır. Bunlar eşim, gelinim ve 4 yaşındaki torunum. Hayatta artık başka bir amacım kalmadı. Çok üzgünüm. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin" dedi. Mahkeme, Nesim Yıldırım'ı 'kasten öldürme' suçunu tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çaptırdı.