Oğlunu öldürüp eşini ve kızını yaralayan emekli albay tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi İlk Adım Sokak'taki evinde çıkan tartışma sonucu silahla oğlu O.H'ye ateş ederek ölümüne sebep olan, eşi A.H. ve kızı B.H'yi yaralayan emekli albay O.H. (58), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen O.H, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi İlk Adım Sokak'taki bir apartmanın 8. katında oturan emekli albay O.H. ile eşi A.H, kızı B.H. ve oğlu O.H. arasında dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine O.H, silahla eşi, oğlu ve kızını yaralamıştı.

Yaralılar, Trabzon'daki hastanelere kaldırılmış, durumu ağır olan O.H, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

O.H, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.