Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Oğlunu öldürüp eşini ve kızını yaralayan emekli albay tutuklandı

Trabzon'da silahla oğlunu öldürüp eşi ve kızını yaralayan emekli albay tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi İlk Adım Sokak'taki evinde çıkan tartışma sonucu silahla oğlu O.H'ye ateş ederek ölümüne sebep olan, eşi A.H. ve kızı B.H'yi yaralayan emekli albay O.H. (58), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen O.H, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi İlk Adım Sokak'taki bir apartmanın 8. katında oturan emekli albay O.H. ile eşi A.H, kızı B.H. ve oğlu O.H. arasında dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine O.H, silahla eşi, oğlu ve kızını yaralamıştı.
 
Yaralılar, Trabzon'daki hastanelere kaldırılmış, durumu ağır olan O.H, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
 
O.H, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA