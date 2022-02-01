Oğlunu otobüs terminaline götürüp yolcu eden baba aracıyla evine dönerken kazada öldü

IHA 1 Şubat 2022 Salı 14:19 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:19

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Fatsa-Kumru karayolu üzerinde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından misafirliğe gelen oğlunu otobüs terminaline götürüp yolcu eden Faruk Erpik (57) idaresindeki 52 M 7185 plakalı minibüs ile evine giderken karşı yönden gelen Hüseyin Erdurak yönetimindeki 52 ABJ 640 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Faruk Erpik, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Erpik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.