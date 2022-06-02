Oğlunu yaralayıp, aynı tüfekle kendini vurdu

Olay, saat 10.30 sıralarında, Serdivan Dağyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece tartışan Meva E. ile oğlu Mustafa E. arasında sabah yeniden tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Meva E. oğlunu kolundan vurdu. Meva A., ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meva A.'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.