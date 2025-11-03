İSTANBUL 20°C / 13°C
3 Kasım 2025 Pazartesi
  • Oğlunun ölümünden sorumlu tutuyordu! 72 yaşındaki adamı namaza giderken öldürdü
Güncel

Oğlunun ölümünden sorumlu tutuyordu! 72 yaşındaki adamı namaza giderken öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, trafik kazasında kaybettiği oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu 72 yaşındaki adamı sabah namazına gitmek için evinden bisikletiyle çıkarken öldürdü.

3 Kasım 2025 Pazartesi 15:15
Oğlunun ölümünden sorumlu tutuyordu! 72 yaşındaki adamı namaza giderken öldürdü
Reşadiye Mahallesi'nde sabah namazına gitmek için evinden bisikletiyle çıkan Hikmet Guzey (72), silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hikmet Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

11 YAŞINDAKİ OĞLUNU TABANCAYLA VURDU İDDİASI

Gökhan T'nin, trafik kazasında hayatını kaybeden 11 yaşındaki oğlu İsmet T'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Guzey'i tabancayla vurduğu iddia edildi.

Polis, kaçan zanlı Gökhan T'yi kısa sürede yakaladı.

Hikmet Guzey'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

