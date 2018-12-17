Oğlunun şehit olduğu gün yanına defnedildi

Şehit annesi 87 yaşındaki Melek Karahasanoğlu, dün sabah İyidere ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.

Anne Karahasanoğlu için Hazar Mahallesi'ndeki Köprübaşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, şehidin babası Dursun Karahasanoğlu, aile yakınları, Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Kaymakamı Orhan Altun, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından evin önüne getirildi. Anne Karahasanoğlu'nun cenazesi özel harekat polislerinin omzunda taşınarak, oğlunun mezarı yanında toprağa verildi.

Süleyman Karahasanoğlu, 17 Aralık 2004'te Türkiye'den Bağdat'a giderken Musul yakınlarında düzenlenen saldırıda 7 arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu.

- "Artık oğlu ile birlikte"

Baba Dursun Karahasanoğlu, yaptığı konuşmada, "Mukadderata inanıyoruz. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Bugüne kadar bizimle birlikteydi, artık oğlu ile birlikte olacak. İnşallah biz de cennette kavuşuruz." dedi.