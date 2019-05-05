Oğluyla kavga eden genci silahla yaraladı
DİYARBAKIR´da ismi öğrenilemeyen kişi, oğluyla tartıştığı belirtilen M.B.'yi (18) tabancayla göğsünden vurarak yaraladı.
- DHA
Olay, dün gece Kayapınar ilçesindeki bir parkta meydana geldi. M.S. (18) ile arkadaşı M.B. arasında gün içerisinde tartışma yaşandı. M.S., akşam eve gittiğinde durumu babasına anlattı. İsmi öğrenilemeyen baba, gittiği parkta M.B.'ye tabancayla ateş etti. M.B., göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.B. tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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