İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2021 Pazartesi / 1 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6276
  • EURO
    10,1899
  • ALTIN
    479.718
  • BIST100
    1432.61
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • OGM: 270 orman yangınından 267'si kontrol altında
Güncel

OGM: 270 orman yangınından 267'si kontrol altında

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son 13 günde çıkan 270 orman yangının 267'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:54 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:54
ABONE OL

OGM, orman yangınlarındaki güncel durumu duyurdu. OGM'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Son 13 günde çıkan 270 orman yangınının 267'sini kontrol altına aldık. Yeşil vatanımıza düşen ateşler sönecek, yanan alanlar yeniden yeşillenecek" ifadelerine yer verildi.

Yapılan duyuruya göre; orman yangınlarının 13'üncü gününde Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesi ile Adın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Yangınlara, 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinesi ve 5 bin 250 personel ile müdahale ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.