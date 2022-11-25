OGM'de 172 iş makinesinin bölge müdürlüklerine dağıtım töreni gerçekleştirildi

Kirişci, OGM'nin "İş Makinesi ve Su İkmal Aracı Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, teknolojik açıdan üstünlükleri de barındıran söz konusu araçların Genel Müdürlüğün makine parkına katılımının Kurumun gücünü artıracağını söyledi.

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Kirişci, "Bu ayın sonunda 2022'deki orman ve yangınlarla ilgili vatandaşlarımızla paylaşımda bulunacağız. Geçen yılki yaşadıklarımızı bu yıl yaşamadık. Gerek yanan alanlar gerek yangın sayısı bakımından daha başarılı bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Kirişci, bu başarıda iklimsel gelişmelerin yanı sıra kara gücünün de etkili olduğunu belirterek, kara gücü yeterli ve etkili değilse hava ve diğer güçlerin katkısının sınırlı olduğunu anlattı.

Yanan orman alanlarının imara açılacağı yönündeki spekülasyonların sıklıkla gündeme getirildiğini anlatan Kirişci, "Bu, külliyen yalandır. Bu kasti olarak söylenmişse, bu bir ihanettir. Bu tür alanlarla ilgili çalışmalarımız hemen ağaçlandırma ve yenileme çalışmalarıdır. Hızla buraların yeniden orman alanı olarak değerlendirilmesi yönündedir. Bu konuda asla taviz vermeyiz. Anayasa'nın hükmüdür." ifadelerini kullandı.

Kirişci, uçak ve helikopter desteğinin yanı sıra 10 binin üzerinde gönüllüyü de eğittiklerini, oluşturdukları 462 kişilik Orman Kurtarma Timinin de (ORKUT) bu anlamda katkı sağladığını dile getirdi.

Yurt içindeki yangınların yanı sıra kendilerinden yardım talep eden ülkelere de hava aracı gönderdiklerini bildiren Kirişci, komşu ülkelerin yaşadığı sıkıntıları giderme gayretinde olduklarını söyledi.

Kirişci, makine varlığının önemine de dikkati çekerek, "650 milyon liralık, şurada görmüş olduğunuz, makine alımları var. İnanın bunun yüzde 10'unu alan birileri oturur bunun kocaman kocaman reklam ve tanıtımını yapar. Ama bizim o kadar çok hizmetimiz var ki... Her gün birden fazla hizmetle vatandaşımızı buluşturduğumuz için ister istemez bunları atlıyoruz." dedi.

- "Yusufeli Barajı'yla ne kadar iftihar etsek az"

Yaptıkları çalışmaların duyurulmasının ve vatandaş tarafından bilinmesinin önemine işaret eden Kirişci, şöyle devam etti:

"Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete açtık. Ülke olarak ne kadar iftihar etsek az diyeceğimiz bir şaheser. Bütün kardeşlerimin bu eseri yerinde görmesini isterim. 540 metre geriden, kameranın kadrajı ancak 275 metrelik gövde yüksekliğini ancak görebildi. Burada, 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve 2,13 milyar tonluk su tutulacak. Burasıyla 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve kendinden sonraki barajların ekonomik ömrünü uzatacak. Oradaki barajların 695 milyon kilovatsaatlik ilave elektrik üretimine yardımcı olacak."

Kirişci, suyun altında kalacağı için barajın bulunduğu yerleşim yerini taşıdıklarını ve 3 bin 205 konutun yanı sıra 334 iş yeri, okullar, kaymakamlık, belediye binası, spor tesisleri, oyun bahçeleri ile akla gelebilecek her türlü sosyal donatıları inşa ettiklerini dile getirdi.

Bölgede 110 kilometrelik yol inşa ettiklerini bildiren Kirişci, "62 kilometrelik tünel, 40 kilometrelik bir yol ağı köy yolu, 70 kilometrelik de devlet il yolu yaparak vatandaşların hizmetine sunduk. Dünyanın en yüksek 5'inci, Türkiye'nin de gövde yüksekliği en yüksekliği ve çift eğrilikli beton kemerli kategoride 1'inci sırada yer alan en yüksek barajı." ifadelerini kullandı.

- Araçların üzerine "Türkiye Yüzyılı" logosu yapıştırılmasını istedi

Kirişci, açılışın ardından araç üreticileriyle konuşarak, onların üzerine "Türkiye Yüzyılı" logosunun yapıştırılmasını istedi. Araçların Türkiye Yüzyılı'nın gücü olacağını vurgulayan Kirişci, araçlar sayesinde zor işlerin kolaylaşacağını söyledi.

Araçları tek tek inceleyerek bilgi alan Kirişci, bir yangın söndürme aracına binerek, anons yaptı ve araçtan su atışı gerçekleştirdi.

OGM'nin makine parkına eklenen araçlar, 19 dozer, 5'er tane treyler ve yangın yönetim aracı, 12 su tankeri, 23 su ikmal aracı, 44 greyder ve 64 ekskavatörden oluşuyor.